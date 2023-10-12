Николай Азаров: Украина в ловушке: почему соглашение с Россией нужно немедленно?

«Asia Times» выпустила статью, где заявляет, что «Украине и НАТО надо соглашение с Россией сейчас, а не потом» Если б Украина начала переговоры сейчас, она сохранила бы самые важные города и жизнеспособную армию, но Зеленский застрял в ловушке, которую сам и создал.