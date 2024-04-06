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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Алтайский депутат предложил выдать губернаторам оружие

Алтайский депутат предложил выдать губернаторам оружие

По словам Сергея Малинковича, сегодня такой меры требует время Председатель партии "Коммунисты России" и депутат Алтайского Заксобрания Сергей Малинкович предложил выдать губернаторам оружие и обучить обращению с ним.

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Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
­­Пока не закончена СВО ,выдать надежным проверенным военным в каждом городе пистолеты для скрытого ношения...Чтобы , в случае теракта , хоть кто-то мог пустить террористу пулю в лоб.*****Но....Вспомним:  пьяный  майор  Евсюков 27 апреля 2019г  устроил стрельбу в супермаркете &quot;Остров&quot;...  То  есть  силовик  ,  которые  должен  был   защищать  народ  ,  применил  оружие  против своего  народа...  Не  будет  ли  пьяная  стрельба  таких  Евсюковых   причиной  БОЛЬШИХ    смертей  ?  Не  погибнет  ли  народа  больше  от  ВООРУЖЕННЫХ  ПЬЯНЫХ  СВОИХ  ,  чем  погибнет  от  врагов-террористов  ?
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