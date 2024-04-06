По словам Сергея Малинковича, сегодня такой меры требует время Председатель партии "Коммунисты России" и депутат Алтайского Заксобрания Сергей Малинкович предложил выдать губернаторам оружие и обучить обращению с ним.
Алтайский депутат предложил выдать губернаторам оружие
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ВА
Владимир Акулов
Пока не закончена СВО ,выдать надежным проверенным военным в каждом городе пистолеты для скрытого ношения...Чтобы , в случае теракта , хоть кто-то мог пустить террористу пулю в лоб.*****Но....Вспомним: пьяный майор Евсюков 27 апреля 2019г устроил стрельбу в супермаркете "Остров"... То есть силовик , которые должен был защищать народ , применил оружие против своего народа... Не будет ли пьяная стрельба таких Евсюковых причиной БОЛЬШИХ смертей ? Не погибнет ли народа больше от ВООРУЖЕННЫХ ПЬЯНЫХ СВОИХ , чем погибнет от врагов-террористов ?
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6 час.
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