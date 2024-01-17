Ангарского маньяка Михаила Попкова этапировали в Мордовию Елена ГалицкаяСегодня, по информации пресс-службы прокуратуры Иркутской области, осужденного за серию зверских убийств Михаила Попкова этапировали из Иркутска в колонию Мордовии.
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