Apple наконец одобрила приложение Epic Games для iOS в Европе Компания Apple согласилас...

Apple наконец одобрила приложение Epic Games для iOS в ЕвропеКомпания Apple согласилась разместить магазин приложений Epic Games на устройствах iPhone и iPad в Европе после обострения конфликта с разработчиком популярной игры Fortnite.
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