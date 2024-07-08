Собянин: Городским вокзалом Печатники воспользовались более 2,2 млн человек

На станции метро «Печатники» появится новый выход В июне 2022 года в Москве был открыт городской вокзал Печатники, объединяющий МЦД-2, БКЛ, Люблинско-Дмитровскую линию метро, а также маршруты наземного общественного транспорта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии