Самый удивительно заблуждение о космосе

Все ученики знают, что Меркурий – ближайшая к Солнцу планета в нашей Солнечной системе. Тем не менее, в течение десятилетий в 19-м веке у многих ведущих ученых мира были веские основания полагать, что планета по имени Вулкан находится где-то в пределах орбиты Меркурия.
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