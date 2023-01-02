Самый удивительно заблуждение о космосе

﻿﻿Все ученики знают, что Меркурий – ближайшая к Солнцу планета в нашей Солнечной системе. Тем не менее, в течение десятилетий в 19-м веке у многих ведущих ученых мира были веские основания полагать, что планета по имени Вулкан находится где-то в пределах орбиты Меркурия.