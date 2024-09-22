«Ахмат» сбил украинский дрон-разведчик с камерой за €80 тысяч

Командир одного из отрядов спецназа «Ахмат» с позывным Аид сообщил, что российские бойцы из расчёта БПЛА сбили в Курской области при помощи FPV-дрона украинский беспилотник «Лелека-100», снабжённый камерой швейцарского производства за €80 тысяч.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии