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«Ахмат» сбил украинский дрон-разведчик с камерой за €80 тысяч

«Ахмат» сбил украинский дрон-разведчик с камерой за €80 тысяч

Командир одного из отрядов спецназа «Ахмат» с позывным Аид сообщил, что российские бойцы из расчёта БПЛА сбили в Курской области при помощи FPV-дрона украинский беспилотник «Лелека-100», снабжённый камерой швейцарского производства за €80 тысяч.

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