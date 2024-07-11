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О семье и для семей. О любви, благодарности и финансах

О семье и для семей. О любви, благодарности и финансах

7 июля в Салехарде прошёл форум выходного дня, посвящённый Дню семьи. На сцене центра «Полярис» выступили топ-лекторы Российского общества «Знание» – психолог Наиля Бирарова, экономист Андрей Кулага и народный артист Российской Федерации Дмитрий Харатьян.

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