Полковник ВС Австрии Райснер: Российская армия в разы превосходит ВСУ

Российские войска в разы превосходят своего противника по количеству боеприпасов. Такое положение дел в интервью немецкому телеканалу ntv Nachrichten признал полковник австрийского Генштаба Маркус Райснер.
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