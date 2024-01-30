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Русские огнемёты прокладывают дорогу под Угледаром. Есть продвижение

Русские огнемёты прокладывают дорогу под Угледаром. Есть продвижение

Русские войска за два месяца существенно продвинулись под Угледаром.Командир расчета тяжёлой огнемётной системы "Солнцепёк" 29-й армии группировки "Восток" с позывным "Ефим" заявил о существенном продвижении русских войск под Угледаром.

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