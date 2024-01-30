Русские огнемёты прокладывают дорогу под Угледаром. Есть продвижение

Русские войска за два месяца существенно продвинулись под Угледаром.Командир расчета тяжёлой огнемётной системы "Солнцепёк" 29-й армии группировки "Восток" с позывным "Ефим" заявил о существенном продвижении русских войск под Угледаром.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии