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На Украине заявили о первом применении Россией ракеты "Искандер-1000": что известно

На Украине заявили о первом применении Россией ракеты "Искандер-1000": что известно

Российские войска летом 2026 года впервые применили обновленную ракету 9М723-2, которую противник условно называет "Искандер-1000".

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