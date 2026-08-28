На Украине заявили о первом применении Россией ракеты "Искандер-1000": что известно

Российские войска летом 2026 года впервые применили обновленную ракету 9М723-2, которую противник условно называет "Искандер-1000".
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