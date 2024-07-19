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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Женщины будут занимать не менее трети руководящих постов в Португальской федерации футбола. Этого требует закон

Женщины будут занимать не менее трети руководящих постов в Португальской федерации футбола. Этого требует закон

Футбольные власти объявили о том, что готовятся к выполнению положений Закона № 23/2024 от 15 февраля, устанавливающего соотношение лиц каждого пола в составе органов управления спортивными федерациями и профессиональными лигами.

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