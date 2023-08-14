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Победы «Зенита» и ЦСКА, нули «Барсы» с 3 красными, Милитао порвал «кресты», ничья «Челси» и «Ливерпуля», «ПСЖ» вернул Мбаппе в состав, Манчини ушел из сборной и другие новости

Победы «Зенита» и ЦСКА, нули «Барсы» с 3 красными, Милитао порвал «кресты», ничья «Челси» и «Ливерпуля», «ПСЖ» вернул Мбаппе в состав, Манчини ушел из сборной и другие новости

1. В воскресенье в Мир РПЛ «Зенит» победил «Факел» – 2:0. Иван Сергеев забил на 16-й, Мантуан – в контратаке на 98-й.

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