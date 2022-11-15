Китай занял принципиальную позицию по России в международных организациях

Китай занял принципиальную позицию по России в составе международных организаций. С таким заявлением выступил глава МИД КНР Ван И, открывая двустороннюю встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях саммита на индонезийском острове Бали.
Китай занял принципиальную позицию по России в составе международных организаций. С таким заявлением выступил глава МИД КНР Ван И, открывая двустороннюю встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях саммита на индонезийском острове Бали.
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