В Калуге скоро появится новый сквер. Об этом 2 мая в соцсетях рассказал губернатор Владислав Шапша. Глава региона с Дмитрием Денисовым объехали несколько локаций, где можно было бы восстановить сквер или аллею.
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