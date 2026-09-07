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На ЗАЭС восстановили внешнее электроснабжение – Лихачев

На ЗАЭС восстановили внешнее электроснабжение – Лихачев

Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) полностью восстановили внешнее энергоснабжение по линии 330 кВ «Ферросплавная‑1».

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