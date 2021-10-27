«Мы анализируем ситуацию»: Компания Илона Маска SpaceX подтвердила данные о протекании туалетов на своих космических кораблях

Американская компания SpaceX, ставшая первой в мире частной фирмой, запускающей космические корабли, столкнулась с проблемой при отправке космонавтов (астронавтов) на орбиту.
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