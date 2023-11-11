ЭСК: судья верно не засчитал пенальти Соболева в матче с «Краснодаром»

Экспертно-судейская комиссия РФС признала верным решение арбитра Евгения Буланова не засчитывать гол нападающего «Спартака» Александра Соболева в матче 6-го тура групповой стадии FONBET Кубка России против «Краснодара» (2:3).
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