8 поразительных фактов и историй, которые в очередной раз заставят вас удивиться многогранности мира

Сложно представить, что можно прожить 10 лет с гвоздём в голове и даже не подозревать об этом. Или что медуза способна жить вечно, поворачивая свой жизненный цикл вспять.
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