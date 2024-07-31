Женщина с сыном на электросамокате сбили двух девочек в Петрозаводске

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело. В СМИ и социальных сетях сообщается, что 29 июля в Петрозаводске 16-летний подросток и его мать, передвигаясь на одном электросамокате, сбили двух девочек 7 и 9 лет.