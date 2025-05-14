Экономист назвал условия для возвращения западных брендов в Россию

Кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с RT отметил, что возможное возвращение западных брендов на российский рынок можно рассматривать как положительный сигнал, поскольку это может способствовать притоку капитала в страну.
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