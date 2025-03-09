Куда едут отдыхать весной жители Москвы и Петербурга: топ направлений

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 марта, ФедералПресс. Жители двух столиц, желающие путешествовать по России, чаще всего для весеннего отдыха выбирают Сочи и Кавказ, об этом «ФедералПресс» сообщил петербургский туроператор «СканТур».