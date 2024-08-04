☢🇰🇿🇺🇸 Кто сопротивляется референдуму по АЭС в Казахстане? Скоро уже будет год, как президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев анонсировал референдум по строительству АЭС.
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☢🇰🇿🇺🇸 Кто сопротивляется референдуму по АЭС в Казахстане? Скоро уже будет год, как президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев анонсировал референдум по строительству АЭС.
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