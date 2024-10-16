Жительница Архангельска ушла в аромабизнес после долгого декрета

Архангелогородка открыла свою мастерскую по созданию ароматов благодаря поддержке государства.Ксения Мильченко обратилась в кадровый центр Архангельска зимой 2023 года, чтобы получить помощь в запуске своего дела.
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