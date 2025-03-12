Посольство РФ рассказало об ускоренном курсе Германии на милитаризацию

Представители партий, ведущих переговоры о создании новой правительственной коалиции ФРГ (ХДС/ХСС и СДПГ), приоритетом своих усилий обозначили снятие всех барьеров на пути финансирования оборонных расходов, рассказали «Известиям» в посольстве РФ в Берлине.