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State Department approves sale of F-35 jets to Saudi Arabia

The U.S. Department of State approved a possible sale of 48 F-35 Lightning II fighter jets to Saudi Arabia in a deal worth $24.

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