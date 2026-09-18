State Department approves sale of F-35 jets to Saudi Arabia

The U.S. Department of State approved a possible sale of 48 F-35 Lightning II fighter jets to Saudi Arabia in a deal worth $24.
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