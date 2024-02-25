Начштаба группировки «Центр» наградил отличившихся при освобождении Авдеевки бойцов

Начальник штаба группировки войск «Центр» генерал-лейтенант Денис Лямин наградил военнослужащих, особо отличившихся при выполнении задач в ходе операции по освобождению Авдеевки Донецкой Народной Республики (ДНР).
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