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«Изменить трассу почти невозможно». Создатель Мадринга ответил на критику

FerrariГлава компании, занимавшейся проектированием трассы Мадринг, Джарно Заффелли признал, что возможности для серьёзных изменений конфигурации автодрома после неудачного дебюта Формулы 1 крайне ограничены.

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