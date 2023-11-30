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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Куньлунь» подписал Джемела Смита. Две недели назад канадский форвард расторг контракт с минским «Динамо»

Две недели назад 29-летний канадец ямайского происхождения расторг контракт с минским «Динамо». В 15 матчах текущего Фонбет Чемпионата КХЛ Смит набрал 5 (4+1) очков.

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