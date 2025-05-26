Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Политолог — об отправке ВСУ в бой женщин-заключённых: геноцид населения

Научный сотрудник Института стран СНГ, политолог Александр Дудчак в беседе с RT назвал геноцидом сообщения о том, что украинское командование привлекает женщин-заключённых в штурмовые подразделения на Сумском направлении из-за дефицита личного состава.

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