Царский «зоопарк» выставили на продажу

Сегодня, 31 мая, в Лондоне состоится необычная распродажа, имеющая отношение к России. На продажу выставлены 20 фигурок животных за авторством ювелирного дома Фаберже, в основном принадлежавших когда-то российской царской семье.
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