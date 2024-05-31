Культуромания
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Культуромания

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Царский «зоопарк» выставили на продажу

Царский «зоопарк» выставили на продажу

Сегодня, 31 мая, в Лондоне состоится необычная распродажа, имеющая отношение к России. На продажу выставлены 20 фигурок животных за авторством ювелирного дома Фаберже, в основном принадлежавших когда-то российской царской семье.

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