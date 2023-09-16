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Дементьев о 4 поражениях СКА подряд: «Команда еще притирается. Очень много игроков было поменяно в межсезонье. Создание клуба-победителя – непростой процесс»

«Самая главная причина неудачной серии СКА заключается в том, что команда сейчас еще притирается. Очень много игроков было поменяно в межсезонье.

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