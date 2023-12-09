АНБ и ФБР предостерегают от С++. Язык программирования устарел и небезопасен

CISA диктуют новые тенденции в программированииАгентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры США (CISA), подразделение Министерства внутренней безопасности, подчеркивает критическую роль безопасности памяти при разработке программного обеспечения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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