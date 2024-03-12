Растущий Китай и падающая Азия на фондовом рынке в понедельник

Волна сильных распродаж акций накрыла биржи АТР по итогам дня наибольшие потери в 2,19% продемонстрировал японский Nikkei, из-за неизбежности подъема ставки ЦБ после недавнего пересмотра ВВП, отменившего техническую рецессию в конце года.
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