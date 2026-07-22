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Газета.ру

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Дегтярев заявил, что ФИФА выступает за возвращение российских команд

Дегтярев заявил, что ФИФА выступает за возвращение российских команд

Министр спорта России Михаил Дегтярев в эфире радио "Комсомольская правда" заявил, что руководство Международной федерации футбола (ФИФА) поддерживает возвращение российских клубов и сборных на международные турниры.

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