Депутат Бомпар: Макрон словами о вводе войск ЕС на Украину оказал услугу Путину

Глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Мануэль Бомпар заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон, говоря о возможной отправке иностранных войск на Украину, оказал услугу президенту Российской Федерации Владимиру Путину.
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