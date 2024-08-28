Нежное суфле из печени без муки и манки. Подойдет и для ужина, и для бутербродов. Готовится на раз, два, три.

Такое суфле подойдет всему семейству. Стареньким бабушкам и дедушкам, потому что мягкое и «по зубам», вечно худеющей маме, потому что не слишком калорийное, много работающему папе, потому что в печени много полезных веществ, и капризным детишкам — потому что вкусное! Печень в этом рецепте отлично сочетается с луком и морковкой и не имеет слишком агрессивного […].
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