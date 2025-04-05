Александр Беглов объявил о выплате субсидий НКО, которые занимаются адаптацией мигрантов

В размере до трех миллионов рублей Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление Правительства Санкт-Петербурга «О Порядке предоставления в 2025 году субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию мероприятий, направленных на бытовую, языковую и социокультурную адаптацию мигрантов, профилактику экстремизма, укрепление межнационального согласия и гражданского единства», рассказали в пресс-службе Смольного.