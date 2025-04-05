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Петербургский дневник

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Александр Беглов объявил о выплате субсидий НКО, которые занимаются адаптацией мигрантов

Александр Беглов объявил о выплате субсидий НКО, которые занимаются адаптацией мигрантов

В размере до трех миллионов рублей Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление Правительства Санкт-Петербурга «О Порядке предоставления в 2025 году субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию мероприятий, направленных на бытовую, языковую и социокультурную адаптацию мигрантов, профилактику экстремизма, укрепление межнационального согласия и гражданского единства», рассказали в пресс-службе Смольного.

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Комментарии
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ИК
Игорь Калашников
Пилят потихоньку, по капельке.
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21 час.
401298 третьякова
пилят сильно , вся работа заключается только в словесах и бумажных отчетах, каким образом вышесказанные словеса проконтролируют ? ( адаптация мигрантов и др.)
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19 час.
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