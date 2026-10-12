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Новости Брянска

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Вадим Розенштейн проиграл выборы FIDE из-за бизнес-связей

Вадим Розенштейн проиграл выборы FIDE из-за бизнес-связей

Во втором туре выборов главы FIDE Тимур Турлов набрал 110 голосов, Вадим Розенштейн — 85. Розенштейн подал жалобу в Спортивный арбитражный суд, усомнившись в легитимности допуска Турлова к выборам.

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