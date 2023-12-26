Первоклассники из Кузьминок победили в творческом конкурсе «Зимняя Москва»

Ученики 1-го «Э» и 1-го «Я» классов под руководством классных руководителей Елены Трофимовой, Елены Языкановой и учителя изобразительного искусства — Ольги Полещук успешно выступили в творческом конкурсе «Зимняя Москва» по проекту «Моя Москва, горжусь тобой!» и стали призерами конкурса.