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Неаполь (ATP). 1/2 финала. Берреттини сыграет с Макдональдом, Музетти встретится с Кецмановичем

Лоренцо Музетти сыграет с Миомиром Кецмановичем в полуфинале в Неаполе. Сетка турнира здесь. Tennis Napoli Cup Неаполь, Италия 17 – 23 октября 2022 ATP 250 Призовой фонд – 612 000 долларов Открытые корты, хард Полуфинал Маккензи Макдональд (США)  Маттео Берреттини (Италия) Дата проведения 22 октября, 15.

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