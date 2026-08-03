Мособлизбирком ожидает явку на выборах в сентебре около 50%

Единый день голосования пройдет в России 18, 19 и 20 сентября. Как сообщил председатель избирательной комиссии Подмосковья Илья Березкин, ожидаемая явка в регионе может составить около половины от общего числа зарегистрированных избирателей.
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