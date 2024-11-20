Девушка поела сухих семян чиа и попала в курьезную ситуацию на свидании

Американская блогерша по имени Жаклин рассказала, как во время свидания попала в курьезную ситуацию. В ролике, опубликованном в TikTok, девушка рассказала, что предмет, застрявший у нее в зубах, на который указал ее спутник, оказался проросшим семечком.
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