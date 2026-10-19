Since taking office, Colombia’s far-right president, Abelardo de la Espriella, has moved aggressively to restore ties with Washington after relations frayed under Gustavo Petro.
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