Ведомости: Автоваз повышает цены на весь модельный ряд

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. "Автоваз" повышает цены на весь модельный ряд в среднем на 1,8% с 18 октября 2021 года, что приведет к росту цен примерно на 6,6-17,6 тыс.
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