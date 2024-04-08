«Союзмультфильм» выпустит короткометражку о детстве культовых героев

«Союзмультфильм» анонсировал новый короткометражный фильм, где знаменитые герои мультфильмов «золотой коллекции» – Попугай Кеша, Винни Пух, Кот Матроскин, Львенок из мультфильма «Как Львенок и Черепаха пели песню» предстанут в детском возрасте.
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