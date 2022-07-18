Андрей Коваленко о Ларионове в «Торпедо»: «У Нижнего многое получится, мне кажется»

Андрей Коваленко оценил перспективы «Торпедо» под руководством Игоря Ларионова. – Какая из [тренерских] перестановок вам видится наиболее интересной? – Если говорить о самых титулованных мастерах, то первым можно назвать легенду хоккея СССР Ларионова, который, по сути, дебютирует в роли клубного тренера – в «Торпедо».