Андрей Коваленко о Ларионове в «Торпедо»: «У Нижнего многое получится, мне кажется»

Андрей Коваленко оценил перспективы «Торпедо» под руководством Игоря Ларионова. – Какая из [тренерских] перестановок вам видится наиболее интересной? – Если говорить о самых титулованных мастерах, то первым можно назвать легенду хоккея СССР Ларионова, который, по сути, дебютирует в роли клубного тренера – в «Торпедо».
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