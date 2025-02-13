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Россия заявила, что присутствие НАТО на Украине недопустимо: комментарий МИД

Россия заявила, что присутствие НАТО на Украине недопустимо: комментарий МИД

Директор первого европейского департамента МИД России Артём Студенников заявил о категорическом неприятии со стороны России размещения сил НАТО на Украине, назвав инициативы по отправке миротворческих сил непродуманными и вредными для региона.

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