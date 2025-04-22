В Салехарде студенты учились оказывать первую помощь при ДТП

Студенты Ямальского многопрофильного колледжа на спецкурсе учились оказывать первую помощь при ДТП. Им показали ход спасательных работ: как извлекают пострадавших, как тушат автомобиль и как проводят сердечно-легочную реанимацию для пострадавших, сообщает Госавтоинспекция ЯНАО.