В Салехарде студенты учились оказывать первую помощь при ДТП

Студенты Ямальского многопрофильного колледжа на спецкурсе учились оказывать первую помощь при ДТП. Им показали ход спасательных работ: как извлекают пострадавших, как тушат автомобиль и как проводят сердечно-легочную реанимацию для пострадавших, сообщает Госавтоинспекция ЯНАО.
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