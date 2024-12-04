Трамп попросил прекратить дело на фоне ситуации с Байденом

Американский политик Дональд Трамп попросил суд прекратить дело, сославшись на решение пока еще действующего президента США Джо Байдена о помиловании своего же сына, передает корреспондент УтроNews со ссылкой на РИА «Новости».
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